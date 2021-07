Eerste beelden van ‘Chucky’ beloven een bloedbad

FILM Avengers-ac­teurs bundelen krachten voor promofilm­pje Mar­vel-ho­tel

5 juli Om hun gloednieuwe Marvel-hotel wat extra in de verf te zetten, schakelde Disneyland Paris de hulp in van enkele superhelden. In een video op YouTube maken onder anderen Scarlett Johansson (Black Widow), Mark Ruffalo (Hulk) en Paul Bettany (Visio) uit The Avengers-films de mensen warm om dit hotel te ontdekken. Iets wat ze zelf ook heel graag willen doen.