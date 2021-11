Een plan van 78 pagina's, maar geen tenniservaring: zo maakte 'King Richard' van Venus en Serena echte sterren

Toen een reporter van ABC News aan de 14-jarige Venus Williams vroeg waarom ze er zo zeker van was dat ze haar volgende tegenstandster zou verslaan, kwam vader Williams al brommend tussenbeide: “Ík zal je wel vertellen waarom.” Richard was niet te spreken over de manier waarop de reporter antwoorden uit een piepjonge Venus, die nog maar net aan haar profcarrière was begonnen, probeerde te sleuren. “Ze heeft je al verteld hoe ze er over denkt, en daar is de kous mee af. Je hebt hier een klein zwart meisje voor je zitten, en laat haar dan ook gewoon een kind zijn. Ze heeft al met heel wat zelfvertrouwen op je vraag geantwoord. Laat het nu zo!”