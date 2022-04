Eekhoorn Scrat uit ‘Ice Age’ krijgt na 20 jaar eindelijk zijn eikeltje te pakken, omdat studio wordt opgedoekt

Blue Sky Studios, de studio achter ‘Ice Age’, werd vorig jaar opgedoekt door Disney, toen die laatste Fox en alle bijhorende bedrijven opkocht. Blue Sky Studios werd daardoor overbodig. “Nu onze studio de deuren sluit, is ons team van animatoren nog één keer samengekomen om deze scène te maken", klinkt het in een nieuwe video die de studio op YouTube plaatste. “Het is een afscheid, op onze eigen voorwaarden.” In het filmpje is te zien hoe Scrat, die al jaren probeert om een eikel op te eten, het nootje eindelijk te pakken krijgt en oppeuzelt.