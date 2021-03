Eddie Murphy over racisme in Hollywood: “Blanke mannen runnen de filmindustrie”

FilmDeze week verschijnt ‘Coming 2 America’, het vervolg op de komediefilm ‘Coming To America' uit 1988. Eddie Murphy (59) neemt opnieuw de hoofdrol op zich en grijpt de kans aan om zijn visie over racisme in Hollywood te delen. Zo verklapt hij dat hij door de filmstudio gedwongen werd om een blanke man in ‘Coming To America’ te casten.

“Wanneer het aankomt op mijn werk of mijn carrière heeft mijn ras nooit een rol gespeeld", bedenkt Eddie Murphy zich. “Ik maak al 40 jaar films en er was nooit een moment waarop ik de film niet kon maken omdat ik zwart was. Ik oversteeg dat soort dingen. Maar dat wil niet zeggen dat ik recht uit de hemel Hollywood inliep", klinkt het. “Ik ben een zwarte man die geboren is in Amerika, ik ben een Afro-Amerikaan. Wanneer je opgroeit in dit land, dan word je sowieso geconfronteerd met dit soort shit.”

Dat er steeds luider een debat klinkt om meer diversiteit in Hollywood, begrijpt Murphy. “Het is al jarenlang zo", zegt hij. “Maar het gaat niet alleen over Afro-Amerikanen. Het gaat ook over vrouwen en andere minderheden. Blanken mannen runnen de filmindustrie. Het is altijd zo geweest."

Volledig scherm Arsenio Hall en Eddie Murphy in 'Coming 2 America' © AP

Blanke persoon

Zo zegt Murphy dat hij en collega Arsenio Hall in 1988 door de filmstudio gedwongen werden om ook een blanke man in de film te steken. “De studio zei: ‘Er moet een blanke persoon in de film zitten’”, zegt Murphy. “Dus keken we wie de grappigste blanke man was op dat moment. We wisten dat Louie cool was, dus zo kwam hij in de film terecht." En Hall voegt eraan toe: “Het was echt een officieel moment. Ik had een lijstje gekregen, met drie blanke kerels erop. En ze zeiden: ‘Met wie wil je het liefst samenwerken?' En dan zei ik Louie.” Die deed het trouwens prima, want zijn personage zit ook in de nieuwe film.

Murphy maakt zich in ieder geval niet veel zorgen dat er kritiek gaat komen op ‘Coming 2 America’. “Tijden veranderen en smaken veranderen. Maar grappig is nog steeds grappig", zegt hij. “Op dit moment maken we een periode van politieke correctheid door. Mensen zijn wat meer gespannen wanneer het over komedie gaat, maar er staat geen vervaldatum op ‘grappig’.”

