Dwayne ‘The Rock’ Johnson wil nieuwe James Bond worden

FilmDwayne Johnson heeft duidelijk nog veel ambitie. De 49-acteur wil namelijk graag in de voetsporen treden van Daniel Craig, die al sinds 2006 de rol van James Bond vertolkt. “Ik wil niet de slechterik zijn. Ik wil Bond zijn”, aldus Johnson in een interview met Esquire.

Wie Daniel Craig zal opvolgen als nieuwe James Bond is nog niet duidelijk, maar de Amerikaanse acteur Dwayne Johnson is alvast kandidaat. In een interview met het magazine Esquire maakte The Rock duidelijk dat hij maar wat graag in de voetsporen van Daniel Craig wil treden.

Het zit overigens wel in de familie. Peter Maivia, de grootvader van Johnson, speelde in de ‘James Bond’-film ‘You Only Live Twice’ al de slechterik. Al ziet The Rock het duidelijk iets groter. “Ik wil niet de schurk spelen. Ik wil Bond spelen”, klinkt het overtuigend.

Veel kanshebbers

Daniel Craig zelf is alvast klaar om de fakkel door te geven. In ‘No Time to Die’ kroop hij voor de vijfde en laatste keer in de huid van James Bond. De 53-jarige acteur vertolkt het personage ook al sinds 2006. Toen speelde hij Bond in de film ‘Casino Royale’.

Johnson is wel niet de enige acteur die interesse heeft in de rol. Regé-Jean Page, bekend van zijn rol uit ‘Bridgerton’, is de wereldwijde favoriet. Ook Tom Hiddleston, Henry Cavill en Tom Hardy zijn namen die regelmatig opduiken. Uiteindelijk hangt het allemaal af van ‘Bond’-regisseur Barbera Broccoli, maar zij zwijgt voorlopig in alle talen.

