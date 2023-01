Duitse oorlogsfilm scoort recordaantal BAFTA-nominaties, 'Close' van Lukas Dhont valt uit de boot

‘All Quiet on the Western Front’ maakt bij de uitreiking op 19 februari onder meer kans in de categorie beste film en beste regie. Andere films die grossieren in nominaties zijn ‘The Banshees of Inisherin’ en ‘Everything Everywhere All At Once’ met beide tien kansen en Elvis met negen nominaties. ‘The Banshees of Inisherin’, ‘Everything Everywhere All At Once’ en ‘Elvis’ maken allemaal kans op de prijs voor beste film. De laatste genomineerde in deze categorie is ‘Tár’.