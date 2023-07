Dua Lipa slechts 30 seconden te zien in ‘Barbie’

FilmOp 19 juli was het zover: de langverwachte live-actionprent ‘Barbie’ verscheen in de Belgische cinemazalen. Ook Dua Lipa (27) speelt een rolletje in de film, al blijkt deze wel een stuk korter te zijn dan verwacht. De zangeres verschijnt amper 30 seconden in beeld.

Greta Gerwig’s ‘Barbie’ kon heel wat bekende koppen strikken. De met sterren bezaaide cast bevat onder meer ‘Ugly Betty’-ster America Ferrera, ‘Bridgerton’-actrice Nicola Coughlan, Hollywoodster Helen Mirren, komedie-actrice Kate McKinnon, ‘Sex Education’-sterren Emma Mackey en Ncuti Gatwa én popzangeres Dua Lipa. Die laatste kreeg de rol van ‘Mermaid Barbie’.

Al blijkt deze rol wel kleiner dan verwacht. In totaal verschijnt Dua Lipa amper 30 seconden in beeld, van de 114 minuten durende film. Ze zegt amper 16 woorden en heeft in totaal vijf korte cameo’s. Dat meldt ‘The Sun’. Het ‘gebrek aan schermtijd’ komt voor velen best onverwacht, aangezien Dua Lipa de hitsingle ‘Dance The Night’ schreef voor de soundtrack van de prent en ook de wereldpremières bijwoonde in Londen en Los Angeles.

Babystapjes

In haar podcast ‘Dua Lipa: At Your Service’ omschreef de zangeres vorig jaar dit acteeruitstapje zelf nog als ‘babystapjes’. “Dit is de beste manier om het te ontdekken. In plaats van jezelf in het diepe te gooien met iets dat je misschien niet helemaal aankunt.” Ze ging verder: “Ik denk dat mijn grootste angst zou zijn om een echte grote rol op me te nemen en te denken: ‘f***! Nu moet ik een acteur zijn en deze emoties en gevoelens voelen voor de camera, terwijl ik mezelf nog niet zover heb gebracht.”

(Lees meer onder de trailer)

KIJK. Trailer ‘Barbie’.

Scoort in de VS

Maar veel schermtijd voor Dua Lipa of niet, ‘Barbie’ scoort. De bioscoopfilm bracht op de allereerste dag in de Verenigde Staten, op 21 juli, het slordige bedrag van 22,3 miljoen dollar (zo’n 20 miljoen euro) op. Dat meldt ‘AD’. Volgens ‘The Wrap’ is de kans zelfs groot dat de film in het openingsweekend alleen al de kaap van 100 miljoen zal passeren.

Met dit bedrag beleeft de prent, met Margot Robbie en Ryan Gosling in de hoofdrol, een betere openingsdag dan recente bioscoopsuccessen zoals ‘The Batman’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ en ‘Avatar: The Way of Water'. Die brachten tussen de 17 en 21 miljoen dollar op op de eerste draaidag in de cinemazalen. Het openingsbedrag van ‘Barbie’ is het hoogste sinds november 2022, toen ‘Black Panther: Wakanda Forever’ de 28 miljoen dollar (zo’n 25 miljoen euro) aantikte.

‘Barbie’, nu te bekijken in de bioscoop.

Lees ook: