Dreigtelefoons, controle door gangsters en oorlog op de set: productieproces ‘The Godfather’ was een nachtmerrie

Van alle anekdotes over de obstakels bij de verfilming van ‘The Godfather’ spreekt de ontmoeting tussen maffiabaas Joe Colombo en filmproducent Al Ruddy wellicht het meest tot de verbeelding. Colombo zou het script komen lezen, was daartoe op een doordeweekse dag in 1971 uitgenodigd op het New Yorkse kantoor van Gulf+Western, het toenmalige moederbedrijf van filmstudio Paramount Pictures. De gangster had dit unieke voorrecht afgedwongen middels de Italian-American Civil Rights League (IACRL), de door hemzelf in 1970 opgerichte burgerrechtenbeweging die streed tegen de stereotypering van Italiaanse Amerikanen. De facto was dit een door de criminele familie Colombo bestierd pr-bureau, dat diende om het bestaan van ‘de maffia’ te ontkennen.