Dove acteur sleept award in de wacht en presentatrice lacht met Harry & Meghan: dit waren de BAFTA’s

FILMZondagavond werden de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen, uitgereikt. ‘The Power of the Dog’ mocht de prijs voor beste film in ontvangst nemen. Will Smith werd verkozen als beste acteur voor zijn rol in ‘King Richard’ en de Britse Joanna Scanlan als beste actrice voor haar rol in ‘After Love’. Wij zetten de meest opvallende winnaars en momenten op een rij.

In de categorie beste film nam ‘The Power of the Dog’ het op tegen ‘Belfast’, ‘Don’t Look Up’, ‘Dune’ en ‘Licorice Pizza’. ‘The Power of the Dog’ mocht uiteindelijk de prijs in ontvangst nemen. Regisseur van de film, Jane Campion, viel ook in de prijzen met de award voor beste regisseur. Daarmee is de Nieuw-Zeelandse regisseur de derde vrouw die de prestigieuze filmprijs in deze categorie wint. Bovendien is dit de eerste keer dat twee vrouwen op rij in de categorie beste regie winnen. Vorig jaar mocht Chloe Zhao de BAFTA in deze categorie in ontvangst nemen voor de film ‘Nomadland’.

Volledig scherm Benedict Cumberbatch in 'The Power of the Dog' © AP

‘Belfast’ won de prijs voor beste Britse film. Hoewel ‘Dune’ de duimen moest leggen voor The Power of the Dog’ in de categorie beste film, sleepte de prent maar liefst vijf andere awards in de wacht. ‘Dune’ won in de categorieën cinematografie, productie ontwerp, originele muziek, geluid en speciale visuele effecten.

Will Smith in ‘King Richard’

De award voor beste acteur ging naar Will Smith. Hij speelde in de film ‘King Richard’ de vader van tennisspelers Venus en Serena Williams. Hij nam het op tegen Adeel Akhtar (‘Ali & Ava’), Mahershala Ali (‘Swan Song’), Benedict Cumberbatch (‘The Power of the Dog’), Leonardo DiCaprio (‘Don’t Look Up’) en Stephen Graham (‘Boiling Point’). De Britse Joanna Scanlan is verkozen als beste actrice voor haar rol in ‘After Love’. Ze haalde het van Lady Gaga (‘House of Gucci’), Alana Haim (‘Licorice Pizza’), Emilia Jones (‘Coda’), Renate Reinsve (‘The Worst Person in the World’) en Tessa Thompson (‘Passing’).

Volledig scherm Will Smith in ‘King Richard’ © AP

Verder vielen onder meer Ariana DeBose (beste actrice in bijrol voor ‘West Side Story’), Troy Kotsur (beste acteur in bijrol voor ‘Coda’), Lashana Lynch (rijzende ster), ‘Drive My Car’ (beste niet-Engelstalige film) en ‘Encanto’ (beste animatiefilm) in de prijzen.

Eerste dove winnaar

De BAFTA’s schreven ook geschiedenis: Troy Kotsur is eerste dove BAFTA-winnaar ooit in hoofdcategorie. Kotsur kreeg de Britse filmprijs in de categorie beste acteur in een bijrol. De acteur nam de prijs in ontvangst voor zijn rol in de film ‘CODA’. Daarin speelt de Amerikaanse acteur Frank Rossi, de dove vader van het personage Ruby Rossi. Zij is het enige lid van de familie dat wel kan horen. Omdat verschillende hoofdrollen in de film door dove acteurs worden gespeeld, wordt deze film volgens sommige media gezien als baanbrekend. Kotsur zei even terug nog tegen The Guardian dat hij merkt dat het nog steeds moeilijk is voor dove acteurs om door te breken.

Volledig scherm © Photo News

Lachen met Harry en Meghan

Prins William, de voorzitter van de BAFTA’s, was voor het tweede jaar op rij niet fysiek aanwezig bij de ceremonie. De royal feliciteerde de winnaars wel in een videoboodschap. De kleinzoon van koningin Elizabeth wil komende generaties inspireren. “Gefeliciteerd aan alle winnaars en ik wens jullie een hele fijne avond.” De ceremonie wordt gehouden in de Royal Albert Hall in Londen. Dat is niet ver van Kensington Palace, waar de prins woont. Desondanks is William er niet bij, naar verluidt vanwege een te volle agenda. Vorig jaar was hij afwezig vanwege de dood van zijn grootvader prins Philip.

De uitreiking werd dit jaar gepresenteerd door comedian en actrice Rebel Wilson. De Australische actrice haalde enkele keren uit naar de koninklijke familie. Wanneer ze de genomineerden voor de categorie Outstanding British Film bekend maakte, kwam er een opvallende opmerking. “Ons volgende pakket is voor Outstanding British Film. Van drama tot fantasie, Harry en Meghan’s Oprah-interview had het allemaal... Helaas is dat interview niet genomineerd in deze categorie, maar sommige ongelooflijke films wel. Laten we eens kijken naar enkele van de meest opvallende Britse films van dit jaar.”

Volledig scherm © AP

Ook Andrew is de dupe

Rebel haalde ook uit naar Prins Andrew en verwees naar Pizza Express. De royal had zogezegd een alibi voor de avond waarop hij Virginia Roberts zou hebben verkracht. Andrew beweerde in 2019 dat hij op dat moment een feestje van de fastfoodketen Pizza Express bijwoonde. Voordat de Special Visual Effects-prijs werd aangekondigd, zei Rebel: “Dus ik ging een muzikaal nummer opvoeren, het ging over prins Andrew. Eh, nee jongens, het is niet wat jullie denken. Het was op rolschaatsen, het heet Pizza Express. Maar maak je geen zorgen, ik ga het niet doen, ik ga niet zingen. Ik bewaar mijn stem voor het vervolg op Cats.”

De comedian heeft haar grappen voor de prijsuitreiking wel laten lezen door een lid van de koninklijke familie. "Ik heb een connectie binnen de koninklijke familie die ik bepaalde grappen heb gestuurd om te checken of ze oké zijn", aldus Wilson. De actrice wilde niet verklappen met wie ze contact heeft gehad. "Maar diegene heeft een geweldig gevoel voor humor. Mensen denken misschien dat dat niet zo is vanwege hun positie, maar ze houden ervan om te lachen.”

Solidariteit

Naast humor was er ook plaats voor solidariteit, want verschillende sterren toonden hun steun aan Oekraïne op de rode loper. Sommigen droegen een lintje of badge in de kleuren van het land en meerdere sterren spraken hun zorgen uit. Oekraïne is twee weken geleden binnengevallen door het Russische leger. Sindsdien zijn meer dan twee miljoen mensen het land ontvlucht en honderden mensen gedood.

Stephen Graham, genomineerd in de categorie Best Actor, droeg een blauw-geel strikje. "Ik wil mijn steun en solidariteit tonen voor wat mensen meemaken.” BAFTA-voorzitter en regisseur Krishnendu Majumdar bedankte de journalisten in Oekraïne. "We zijn de journalisten en filmmakers enorm dankbaar, onder wie mogelijk BAFTA-leden, die dapper verslag doen van het conflict en de humanitaire crisis en deze documenteren.” De Britse acteur Benedict Cumberbatch, die een knoop in de kleuren blauw en geel droeg, zei eerder dat er een steeds grotere groep mensen ontstaat die Oekraïense vluchtelingen in huis neemt en geeft aan daar zelf ook onderdeel van te willen zijn.

Volledig scherm Stephen Graham © Photo News

