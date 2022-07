“Dood de sneeuwman, ik haat hem”: Olaf uit ‘Frozen’ was oorspronkelijk een gemeen personage

Het is bijna ondenkbaar, maar toch kreeg de sneeuwpop Olaf bijna een volledig andere persoonlijkheid. Het was volgens de schrijfster een van de moeilijkste personages om mee te werken omdat de reden van zijn bestaan niet meteen heel duidelijk was voor haar. “Hij was scherpzinnig. Hij was soms zelfs een beetje gemeen. Ik wist niet waarom hij bestond en ik mocht hem niet. Bij aanvang van het project zei ik zelfs: dood de sneeuwman, ik haat hem”, aldus Lee.

Alles veranderde toen acteur Josh Gad in beeld kwam om de stem van Olaf in te spreken. Door hem kreeg de persoonlijkheid van het personage een heel andere wending. Plots werd er nagedacht over het feit dat Olaf gemaakt was van sneeuw en dat sneeuw puur hoort te zijn. ‘Onschuld’ was het nieuwe vertrekpunt voor het karakter van de sneeuwpop en al snel bleek hij een representatie van een klein kindje: “Hallo, ik ben Olaf en ik hou van...”. Vanaf dan evolueerde hij in een mum van tijd in het innemende personage dat we vandaag de dag kennen.