Donald Trump over schietincident Alec Baldwin: “Hoe kan je een wapen richten op iemand die niet meespeelt in de film?”

Sheriff over schietinci­dent op set van ‘Rust’: “Verschei­de­ne kogelhul­zen aangetrof­fen”

De sheriff van Santa Fe in de Amerikaanse staat New Mexico heeft vandaag tijdens een persconferentie toelichting gegeven bij het schietincident op de set van de film ‘Rust’, waarbij acteur Alec Baldwin vorige week per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot en de regisseur verwondde. Het onderzoek is nog lopende en er is nog geen verantwoordelijke aangeduid, aldus sheriff Mendoza, die meedeelde dat er op de filmset verscheidene gebruikte kogelhulzen werden aangetroffen.

28 oktober