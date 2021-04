Dominique Deruddere maakt driedelige docureeks over goeie vriend Arno: “Hij is heel kwetsbaar, maar vertelt ongeremd. Knap van hem”

Film Disney stelt Armie Ham­mer-film uit wegens kannibalis­me­schan­daal

24 maart Eigenlijk had de Disneyfilm ‘Death On The Nile’ al in december 2019 moeten uitkomen, maar de makers lijken voor het ongeluk geboren. Eerst was er de coronacrisis die roet in het eten gooide. Nu moeten ze ook rekening houden met het kannibalismeschandaal rondom hoofdrolspeler Armie Hammer (34).