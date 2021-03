‘Dolittle' grootste kanshebber voor Razzie-award 'slechtste film van het jaar’

Een opvallende naam in de lijst is die van Rudy Giuliani. De advocaat van de voormalig Amerikaans president Donald Trump is genomineerd in de categorieën ‘Slechtste Mannelijke Bijrol’ en ‘Slechtste Combi’. Giuliani heeft die nominaties te danken aan zijn rol in de tweede ‘Borat’-film van Sacha Baron Cohen. Giuliani was te zien in de film via opnames met een verborgen camera terwijl hij werd geïnterviewd door Tutar, de dochter van Borat. De scène zorgde voor ophef omdat Giuliani tijdens het interview zijn hand in zijn broek leek te doen.