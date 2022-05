‘Doctor Strange’-ster Elizabeth Olsen ergert zich aan kritiek op Marvelfilms: “Da’s lachen met hard werk”

Olsen, die momenteel te zien is als Wanda Maximoff (aka Scarlet Witch) in de succesvolle nieuwe Marvelfilm ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, hekelt het feit dat Marvel nog steeds stiefmoederlijk wordt behandeld. In de filmwereld wordt er wat lacherig gedaan rond de superheldenfanchise, die nochtans vele fans heeft en verschillende wereldrecords op z’n naam heeft staan.

“Ik zit nogal snel op mijn paard als mensen kritiek hebben op Marvel, ik geef het toe”, zo lachte de actrice op de premiere van ‘Doctor Strange’. “Zelf vond ik het een droom dat ik mocht meewerken aan zo’n grote franchise. Ik had aanvankelijk maar een contract getekend voor een paar films, waarin ik een kleine rol had. Dat ik daarna mijn eigen Disney+-reeks ‘WandaVision’ kreeg, was een enorme verrassing. En ook nu vond ik het heel spannend, want het is de eerste keer dat ik een hoofdrol krijg in een Marvelfilm. Ik hoop dat iedereen het oké gaat vinden.”

Al is het niet zichzelf waar ze zich zorgen over maakt. “Ik vind het jammer wanneer mensen Marvel afschrijven als minder goede films. Want er kruipt nochtans erg veel werk in. Je zou eens moeten zien hoeveel getalenteerde mensen er achter de schermen rondlopen. De kostuumontwerpers, de mensen die de fysieke en de visuele effecten voor hun rekening nemen... Er komen heel wat uitdagingen bij kijken. Ik besef dat we hier als acteurs geen Oscar mee gaan winnen, maar ik zou het fijn vinden als mensen wat meer respect zouden hebben voor het harde werk dat erin kruipt. In plaats van ermee te lachen.”

Olsen was ooit de minder bekende kleine zus van tweeling Ashley en Mary-Kate, die erg populair waren als kind. Dankzij de Marvelfranchise is het vandaag Elizabeth die het bekendste gezicht van de bende is geworden, en ook de enige van de zussen die nog aan het werk is in de filmwereld.

Volledig scherm Elizabeth Olsen © AFP

