Dochters van Ryan Gosling waren grote inspiratie voor Ken-rol: “Mijn dochters hebben me ingewijd in de wereld van Barbie”

FilmJe kan er haast niet naast kijken: de bioscoophit ‘Barbie’ is overal. Iedereen heeft het over de voortreffelijke acteerprestaties van zowel Margot Robbie (33) als Ryan Gosling (42). Die laatste kreeg vooral thuis veel inspiratie voor zijn rol als Ken: “Mijn dochters hebben me ingewijd in de wereld van Barbie”, klinkt het.

De populaire Canadese acteur liet voor ‘Barbie’ zijn haren blonderen en volgde een strikt dieet om later met zijn sixpack te kunnen pronken. Hij deed er alles voor om zo goed mogelijk op het iconische speelgoedfiguurtje te lijken. Tijdens de opnames van de film zag de acteur de jongere versie van zichzelf terug in Kens karakter: “Er is iets aan hem dat me erg doet denken aan mezelf als kleine jongen. Het gastje dat hammer-broeken droeg, danste in het winkelcentrum, rook naar Drakkar Noir-parfum en rondliep met een opvallend kapsel. Ik ben dat kleine jongetje veel verschuldigd. Ik heb me snel gedistantieerd van hem toen ik serieuzere films ging maken, maar de realiteit is dat hij de reden is dat ik alles heb wat ik heb”, klinkt het bij Gosling.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ryan Gosling en tegenspeelster Margot Robbie op de Londense première van 'Barbie'. © Photo News

Het verhaal van Ken moet verteld worden Ryan Gosling, ET Canada

Ook vertelde de acteur openlijk over het feit dat zijn twee dochters hem introduceerden in de wondere en roze Barbie-wereld: “Ik zag Ken op een dag buiten met zijn gezicht in de modder liggen, naast een geplette citroen, en ik dacht: het verhaal van deze man moet verteld worden. Mijn dochters waren wel in de war dat ik die rol wilde spelen, want zij hebben niks met Ken”. Esmeralda (8) en Amada (7) dompelden hun papa onder in de wereld van Barbie. Gosling onthulde aan ET Canada zijn dochters de ware inspiratiebron waren achter zijn Ken-personage.

Ryan Gosling heeft zich voorgenomen om nog maar één film per jaar te draaien. Zo kan hij zijn gezin steeds op de eerste plaats zetten, want het vaderschap is volgens hem “absolute prioriteit”. Gosling is getrouwd met actrice Eva Mendes (49). Het koppel heeft geen nanny in dienst (in tegenstelling tot andere koppels in Hollywood). De twee leerden elkaar twaalf jaar geleden kennen op de set van de film ‘The Place Beyond the Pines’ (2012).

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ryan Gosling en Eva Mendes leerden elkaar kennen op de set van 'The Place Beyond the Pines' (2012). © Universal Pictures

Hoewel de twee al samen zijn sinds 2012, verschijnen ze zelden samen op de rode loper. En ook dat heeft een belangrijke reden: ze willen hun privéleven beschermen en voelen zich niet comfortabel als ze samen moeten poseren voor de paparazzi: “Samen poseren doen we niet. Daar voelen we ons niet comfortabel bij. Ons privéleven is heilig voor ons, we willen dat niet te grabbel gooien”, klonk het onlangs op de sociale media van Eva Mendes zelf.

‘Barbie’, met Ryan Gosling in de rol van Ken, is nu te zien in de Belgische bioscopen.

ZIE OOK. Bekijk hieronder de trailer van ‘Barbie’:

LEES OOK.