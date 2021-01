Dit zijn officieel de 10 slechtste films van het afgelopen decennium

FilmsIn het enorme filmaanbod van Hollywood zitten heel wat pareltjes, maar ook een hoop bedenkelijke producties. Die laatste zijn het terrein van de Golden Raspberry Awards, want zij delen de nacht voor de Oscars steevast de zogenaamde Razzies uit aan de slechtste films van het voorbije jaar. In welke vorm ze dit jaar zullen doorgaan, is nog niet geweten, maar in afwachting hebben wij alvast de tien slechtste films van het afgelopen decennium op een rij gezet.

Jaarlijks zijn er heel wat prijsuitreikingen voor de filmindustrie. Zo heb je bijvoorbeeld de Critics’ Choice Movie Awards, de Golden Globes en uiteraard ook de Academy Awards (de Oscars). Filmmakers en acteurs willen hier maar al te graag als winnaar uitgeroepen worden, maar als er één prijs is die je niet wil winnen, dan is het wel een Golden Raspberry.

De Golden Raspberry Awards, ook wel de Razzies genoemd, worden jaarlijks uitgedeeld aan de slechtste films en de poverste acteerprestaties die dat jaar uitgebracht werden. De ceremonie werd voor het eerst georganiseerd in 1981 en gaat dus al 39 jaar mee. Hieronder geven we alvast de slechtste films van het afgelopen decennium mee.

1. Cats

Er was vorig jaar veel rond te doen, dus het zal je niet verbazen dat ‘Cats’ in 2020 uitgeroepen werd tot slechtste film van het jaar. Veel kijkers noemden de film - om het zacht uit te drukken - bizar, maar anderen waren dan weer niet bang om het geheel doodeng te noemen. Daarnaast stonden ook de technische effecten niet op punt en leken de personages op allesbehalve een kat. Voor wie benieuwd is naar de verhaallijn: de film draait rond de Jellicle Cats, een groepje pratende katten, die jaarlijks samenkomen op het Jellicle-bal. Hier proberen ze om de uitverkorene te worden van Old Deuteronomy, de matriarch van de stam die jaarlijks iemand kiest om herboren te worden.

2. Holmes & Watson

‘Holmes & Watson’ was in 2019 de grote winnaar (of beter gezegd: de verliezer) van de Razzies. De film is een komische remake van het alom bekende verhaal van Sherlock Holmes en zijn trouwe kompaan John Watson. Alleen vonden zowel fans als kenners het verhaal absoluut niet grappig. Rolling Stone ging nog een stapje verder en noemde de film zelfs pijnlijk. “We zijn er niet zeker van of deze film wel legaal een komedie genoemd mag worden”, klonk het in de review. De film was zelfs zo’n grote flop dat de distributeur achteraf nog geprobeerd heeft om ‘Holmes & Watson’ aan Netflix te verkopen. Aanvankelijk had het streamingplatform geen interesse, maar uiteindelijk hebben ze toch toegegeven.

3. Transformers: The Last Knight

In 2018 was ‘Transformers: The Last Knight’ genomineerd voor maar liefst tien (!) van Razzies. In de voorlopig laatste film van de franchise kroop Mark Wahlberg voor de tweede maal in de huid van Cade Yaeger, die natuurlijk een grote ramp moet voorkomen en de wereld moet redden. Wat er nu juist zo slecht was aan deze film? Volgens critici was het verhaal rommelig, waren heel wat van de personages overbodig en had de humor ook niet het gewenste effect. En dat maar liefst 149 minuten lang.

4. Batman v Superman: Dawn of Justice

‘Batman v Superman: Dawn of Justice’, een prent waarin de superhelden allesbehalve vrienden zijn, was een film waar de fans lang op moesten wachten, en die uiteindelijk voor velen op een teleurstelling uitdraaide, ondanks de sterrencast. Ben Affleck, die Batman speelt in de film, gaf het publiek trouwens gelijk. In een interview met Empire Magazine zei de acteur het volgende: “Ik begrijp dat er mensen zijn die ‘Batman v Superman’ te duister vonden, of dat het niet paste bij de stijl die ze gewend waren van een Batman-verhaal. En ik denk dat die kritiek dan ook terecht was.”

5. Fifty Shades of Grey

De boeken en films van ‘Fifty Shades’ hebben ons jarenlang in de ban gehouden, maar echt lovende reviews mochten de films niet in ontvangst nemen. Zo wist ‘Fifty Shades of Grey’, de eerste film uit de reeks, vijf Razzies te verzamelen. Een van de redenen was de keuze van de hoofdrolspelers, die toen nog redelijk onbekend waren. Verder werden de seksscènes te braaf bevonden, was de chemie tussen Dakota Johnson en Jamie Dornan ver te zoeken en was het eindresultaat over het algemeen behoorlijk saai. De twee vervolgfilms scoorden trouwens niet veel beter bij critici. Een mooie opbrengst haalden ze dan weer wél.

6. Transformers: Age of Extinction

In 2015 was ‘Transformers: Age of Extinction’ zeven keer genomineerd voor een Golden Raspberry, maar uiteindelijk won de film er ‘maar’ twee. De kritieken? Zowel qua plot als qua actiescènes is er veel herhaling en ook de personages werden als oninteressant bevonden. Deze laatsten zorgen ervoor dat de buitenlandse robots, waar de film eigenlijk om draait, niet de aandacht kregen die ze verdienden. Het is trouwens de tweede keer dat een ‘Transformer’-film in dit lijstje staat (zie punt 3).

7. Grown Ups 2

Lenny Feder (gespeeld door Adam Sandler) wil in ‘Grown Ups 2' samen met zijn familie terugkeren naar de geboorteplaats waar hij en zijn vrienden vroeger zijn opgegroeid. Door het grote publiek werd de film lovend onthaald, maar filmkenners maakten het vervolg met de grond gelijk. Zo vonden ze het scenario lui en de humor redelijk teleurstellend. De vrouwelijke rollen, die nochtans toebedeeld werden aan enkele bekende namen zoals Salma Hayek, werden heel stereotiep in beeld gebracht en hadden weinig toegevoegde waarde.

8. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2

Filmkenners hadden het in 2013 duidelijk gehad met de ‘Twilight’-saga, want de ontknoping van het verhaal wist zeven van de elf nominaties voor de Razzies binnen te halen. Het verhaal kwam traag op gang en kreeg zelfs de stempel ‘saai’. Door het grote aantal nieuwe personages kwam het geheel redelijk rommelig over en was er ook weinig ruimte voor emotionele diepgang (al verwacht je dat natuurlijk niet van een film zoals ‘Twilight’). Alleen de bombastische finale wist de kijkers uiteindelijk nog een beetje te bekoren.

9. Jack and Jill

Adam Sandler heeft al een paar Razzies op zijn naam staan. ‘Grown Ups 2' werd door filmfanaten al niet zo positief onthaald en ook ‘Jack and Jill’ moest er in 2012 aan geloven. De film zelf vertelt het verhaal van de succesvolle reclameman Jack Sadelstein die in Los Angeles woont met zijn knappe vrouw en kinderen. Hij heeft een zalig leventje, maar enkel van Thanksgiving moet hij niets weten. Dan komt namelijk zijn identieke tweelingzus Jill op bezoek en tijdens haar jaarlijks bezoekje werkt zij hem steeds grondig op de zenuwen. Op Rotten Tomatoes bleef de film lang op een score van nul procent staan en ook op IMDB scoorde de film niet veel beter. Daarnaast waren ook de recensies vernietigend. Critici vonden het verhaal flauw en voorspelbaar. De grappen waren dan weer allesbehalve humoristisch en ook het acteerwerk vonden ze beneden alle peil.

10. Sex and the City 2

Het lijstje afsluiten, doen we met ‘Sex and the City 2'. De eerste film was een gigantisch succes, maar het vervolg deed het een stuk minder goed. In de sequel trekken de vier vriendinnen naar Abu Dhabi, maar hun plezierreisje verloopt helaas niet zoals gepland. En ook de reviews waren niet zoals gehoopt: het scenario mist structuur, waardoor het meer leek op een aflevering in plaats van op een film. Ook de culturele mix van modern en traditioneel die in Abu Dhabi heerst, kwam volgens sommigen in het vervolg niet tot z’n recht, mede door de goedkope grappen van die vier hoofdactrices. Het uiteindelijk resultaat is dan ook goed voor 8 Razzies.

