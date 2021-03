Dit zijn de Oscarnominaties van 2021: films Koen De Bouw en Johan Heldenbergh tegenover elkaar voor beste internationale film

FilmDe Oscarnominaties van 2021 zijn bekend. Nick Jonas en zijn echtgenote Priyanka Chopra Jonas somden de genomineerden op in de livestream van The Academy. Voor Koen De Bouw en Johan Heldenbergh is er goed nieuws: hun respectievelijke films maken beiden kans op het beeldje voor ‘Beste Internationale Film’.

De nominaties zijn ondertussen allemaal bekend. Twee Vlamingen mogen zich alvast een glaasje champagne uitschenken - ook al staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Zowel het Tunesische ‘The Man Who Sold His Skin’ met Koen De Bouw (56) als het Bosnische ‘Quo vadis, Aida’ met Johan Heldenbergh (54) maken kans op de prijs voor beste internationale film. Ook aan ‘Sound of Metal’ - die zes nominaties in de wacht sleepte, zit trouwens een Belgisch tintje dankzij filmproducent Bert Hamelinck. Anthony Nti (29) werd met zijn kortfilm ‘Da Yie’ helaas niet genomineerd.

Net als bij de Golden Globes maakt Chadwick Boseman - dankzij z’n rol in de Netflixprent ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ - ook bij de Oscars kans om postuum een award binnen te rijven. En ook opmerkelijk: hoewel ‘Tenet’ de enige blockbuster van 2020 is, maakt de prent van regisseur Christopher Nolan (50) slechts twee keer kans op een beeldje. En dan ook nog eens in twee minder belangrijke categorieën: beste productie-ontwerp en beste visuele effecten. Ook ‘Da 5 Bloods’ kon geen revanche nemen voor de snub tijdens de Golden Globes. De film van regisseur Spike Lee (63) kreeg één nominatie en maakt kans op de prijs voor beste originele soundtrack.

De Netflix-film ‘Mank' is trouwens topfavoriet. De zwart-witte prent, over de scenarioschrijver van klassieker ‘Citizen Kane’, werd maar liefst tien keer genomineerd. Onder meer in de categorieën beste film, beste regisseur, beste acteur en beste vrouwelijke bijrol.

Liever geen digitale show

In tegenstelling tot de Golden Globes en de Critics Choice Awards wordt verwacht dat een deel van de Oscars - of zelfs de volledige ceremonie - live op locatie zal plaatsvinden. De organisatie hoopt niet te moeten uitwijken naar een digitale show. Gisterennacht waren de Grammy’s al een goed voorbeeld van een awardshow die volledig coronaproof georganiseerd werd.



Dit zijn de kanshebbers per categorie

Beste actrice in een hoofdrol

Viola Davis, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’

Andra Day, ‘The United States vs. Billie Holiday’

Vanessa Kirby, ‘Pieces of a Woman’

Frances McDormand, ‘Nomadland’

Carey Mulligan, ‘Promising Young Woman’

Beste acteur in een hoofdrol

Riz Ahmed, ‘Sound of Metal’

Chadwick Boseman, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’

Anthony Hopkins, ‘The Father’

Gary Oldman, ‘Mank’

Steven Yeun, ‘Minari’

Beste actrice in een bijrol

Maria Bakalova, ‘Borat Subsequent Moviefilm’

Glenn Close, ‘Hillbilly Elegy’

Olivia Colman, ‘The Father’

Amanda Seyfried, ‘Mank’

Yuh-jung Youn, ‘Minari’

Beste acteur in een bijrol

Sacha Baron Cohen, ‘The Trial of the Chicago 7’

Daniel Kaluuya, ‘Judas and the Black Messiah’

Leslie Odom Jr., ‘One Night in Miami…’

Paul Raci, ‘Sound of Metal’

LaKeith Stanfield, ‘Judas and the Black Messiah’

Beste film

‘The Father’

‘Judas and the Black Messiah’

‘Mank’

‘Minari’

‘Nomadland’

‘Promising Young Woman’

‘Sound of Metal’

‘The Trial of the Chicago 7’

Beste film internationaal

Denmarken, ‘Another Round’

Hong Kong, ‘Better Days’

Roemenië, ‘Collective’

Tunesië, ‘The Man Who Sold His Skin’

Bosnië-Herzegovina, ‘Quo Vadis, Aida?’

Beste regisseur

Thomas Vinterberg, ‘Another Round’

David Fincher, ‘Mank’

Lee Isaac Chung, ‘Minari’

Chloé Zhao, ‘Nomadland’

Emerald Fennell, ‘Promising Young Woman’

Beste kostuumontwerp

‘Emma.’

‘Ma Rainey’s Black Bottom’

‘Mank’

‘Mulan’

‘Pinocchio’

Beste originele soundtrack

‘Da 5 Bloods’

‘Mank’

‘Minari’

‘News of the World’

‘Soul’

Beste aangepast scenario

‘Borat Subsequent Moviefilm’

‘The Father’

‘Nomadland’

‘One Night in Miami…’

‘The White Tiger’

Beste origineel scenario

‘Judas and the Black Messiah’

‘Minari’

‘Promising Young Woman’

‘Sound of Metal’

‘The Trial of the Chicago 7’

Beste geanimeerde kortfilm

‘Burrow’

‘Genius Loci’

‘If Anything Happens I Love You’

‘Opera’

‘Yes-People’

Beste live-action kortfilm

‘Feeling Through’

‘The Letter Room’

‘The Present’

‘Two Distant Strangers’

‘White Eye’

Beste documentairefilm

‘Collective’

‘Crip Camp’

‘The Mole Agent’

‘My Octopus Teacher’

‘Time’

Beste korte documentaire

‘Colette’

‘A Concerto Is a Conversation’

‘Do Not Split’

‘Hunger Ward’

‘A Love Song for Latasha’

Beste geluid

‘Greyhound’

‘Mank’

‘News of the World’

‘Soul’

‘Sound of Metal’

Beste productie-ontwerp

‘The Father’

‘Ma Rainey’s Black Bottom’

‘Mank’

‘News of the World’

‘Tenet’

Beste filmbewerking

‘The Father’

‘Nomadland’

‘Promising Young Woman’

‘Sound of Metal’

‘The Trial of the Chicago 7’

Beste cinematografie

‘Judas and the Black Messiah’

‘Mank’

‘News of the World’

‘Nomadland’

‘The Trial of the Chicago 7’

Beste visuele effecten

‘Love and Monsters’

‘The Midnight Sky’

‘Mulan’

‘The One and Only Ivan’

‘Tenet’

Beste haar & make-up

‘Emma.’

‘Hillbilly Elegy’

‘Ma Rainey’s Black Bottom’

‘Mank’

‘Pinocchio’

Beste geanimeerde speelfilm

‘Onward’

‘Over the Moon’

‘A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon’

‘Soul’

‘Wolfwalkers’

Beste originele nummer

‘Fight For You’ uit ‘Judas and the Black Messiah’

‘Hear My Voice’ uit ‘The Trial of the Chicago 7’

‘Husavik’ uit ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’

‘lo Sì (Seen)’ uit ‘The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)’

‘Speak Now’ uit ‘One Night in Miami...’

