Dit is de winnaar van ‘New Directors’: “Dat mijn film nu op Streamz komt, is echt bizar”

Uiteindelijk mocht Jaap Van Veen met de hoofdprijs naar huis. “Toen ik mijn film indiende voor ’New Directors’, kon ik niet vermoeden dat dit nu de uitkomst zou zijn”, klinkt het. “Bizar, ik had het oprecht niet zien aankomen. Voor kortfilms is het niet evident om een publiek te vinden. Dankzij dit initiatief ontstaan opeens mogelijkheden die vooraf onmogelijk leken. Ik ga hier nu echt van genieten, maar morgen gaat de blik weer op het volgende project. De prijs die ik nu gewonnen heb, wil ik als creatieve hefboom gebruiken voor mijn master-film", zegt Van Veen. “Ik wil een dansfilm gaan maken over vriendschap, dat is het enige dat ik nu al weet. Voor de rest is nog heel erg zoeken." De jonge regisseur moedigt al zijn collega’s aan om zich ook in te schrijven voor de volgende editie: “Ik denk niet dat je dit moet doen met de intentie om rijk van te worden", waarschuwt hij wel. “Dit geld gaat gewoon naar mijn film, ik ga er niet mee op café”, lacht hij.

Tevreden

Voor gastheer/regisseur Jan Verheyen is dit een erg belangrijke wedstrijd: “Het lijkt een beetje masochistisch om jong talent aan te moedigen en mijn eigen concurrentie door de grote poort naar binnen te leiden, maar elke industrie heeft af en toe jonge, energieke mensen nodig”, zegt Verheyen. “Het is dan ook belangrijk dat je hen steunt en aanmoedigt en in the picture zet.” Ook Emanuel Vanderjeugd, CEO van het initiatiefnemende productiehuis Geronimo is blij: “Het is de eerste keer, en het is goed verlopen. We zijn eigenlijk al jaren aan het denken om iets te doen voor de jeugd. Mede dankzij het opstarten van onze fictiecel hebben we nu het initiatief genomen. Het is heel belangrijk om de jeugd te vinden, die zijn niet makkelijk te vinden. Maar dankzij dit soort initiatieven kan je heel makkelijk screenings doen. Ik ben heel content.”