Disneyland Paris maakt eigen fictiereeks rond Marvel

Op 20 juli 2022 opende ‘Marvel Avengers Campus’ de deuren in het Walt Disney Studios Park. Het themagebied staat volledig in het teken van superhelden. In de interactieve darkride ‘Spider-Man W.E.B. Adventure’ kunnen bezoekers, die ook wel rekruten worden genoemd, levensechte webben uit hun pols schieten om de op hol geslagen spinnenrobots uit te schakelen. Wie het graag wat wilder heeft, kan op razendsnelle ruimtemissie gaan met Iron Man en Captain Marvel in de achtbaan ‘Avengers Assemble: Flight Force’. De Marvel-helden lopen ook rond in deze zone om de campus te verdedigen tegen indringers, met de nodige actie en spanning. Zelfs op de daken. Daarnaast kan je deze figuren van dichtbij ontmoeten en zelfs samen trainen of dansen dankzij allerlei interactieve toepassingen. Om weer op kracht te komen van al die heldendaden zijn er natuurlijk ook diverse gethematiseerde eetgelegenheden.

Speciaal voor de eerste verjaardag Marvel Avengers Campus hebben enkele internationale sterren hun verjaardagswensen uitgesproken in een filmpje. Daarin zien we onderen anderen acteur Chris Pratt en actrice Zoë Saldana. De Hollywoodsterren waren in april nog in Marvel Avengers Campus voor de Europese première van ‘Guardians of the Galaxy vol. 3' waarin ze respectievelijk de rollen van Peter Quill/Star Lord en Gamora vertolken. Ook Iman Vellani, die de hoofdrol van Kamala Khan speelt in de Disney+-reeks ‘Ms.Marvel’ die Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben geregisseerd, feliciteert Marvel Avengers Campus. De actrice doet dat aan de zijde van haar collega Yasmeen Fletcher, beter bekend als Nakia in ‘Ms. Marvel’, en Iron Man zelf. Tot slot spreken ook enkele niet Marvel-acteurs hun gelukswensen uit, waaronder de Amerikaanse actrice Natalia Portman en de bekende Franse voetballer Olivier Giroud. Hij wordt geflankeerd door Black Panther en Spider-Man.