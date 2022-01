Disneyfilm ‘Encanto’ komt met grootste hit sinds ‘Let It Go’ uit ‘Frozen’

Muziek James Bond viert 60ste verjaardag met muziekdocu­men­tai­re ‘Sound of 007’

Het is bijna zestig jaar geleden dat de wereld voor het eerst kennis maakte met geheime agent James Bond alias ‘007’. In 1962 ging de allereerste Bond-film, ‘Dr. No’, in première. En dat was een doorslaand succes, want vandaag telt de reeks 27 films. Om de zestigste verjaardag van de franchise te vieren, brengen de makers van de films een muziekdocumentaire ‘The Sound of 007’, uit.

