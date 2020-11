Disney zorgt met ontroerende kerstreclame voor warmte tijdens lastige coronatijden

Het hartverwarmende verhaal is geïnspireerd op thema’s als tradities, familiale samenhorigheid en nostalgie en introduceert twee nieuwe personages - een grootmoeder, Lola en haar kleindochter - naast bekende vriend Mickey Mouse. Mickey neemt de vorm aan van de geliefde knuffel die Lola van haar vader kreeg in 1940 toen ze een klein meisje was. In de loop der jaren is Mickey de kindertijd van de oude dame en de relatie die ze nu heeft met haar kleindochter gaan illustreren, wat resulteert in een gelukkige verrassing op kerstochtend.

Het verhaal wordt begeleid door de emotionele stem van de Britse artieste Griff (19), die ‘Love Is A Compass’ zingt dat geschreven werd door het songwriting-productieteam PARKWILD. Het nummer is vanaf 9 november ook te koop en te downloaden via digitale muziekproviders zoals Spotify, Apple Music en Amazon Music. Bij elke download voor 31 december 2020 gaat 100% van de opbrengst van de winkelprijs naar Make-A-Wish.

“Ik was verheugd om betrokken te zijn bij de kerstcampagne van Disney, ter ondersteuning van Make-A-Wish”, zegt Griff. “De tekst van het nummer en het verhaal dat verteld wordt in de kortfilm zijn krachtig en belangrijk. De thema’s familie en dierbaren zijn zo belangrijk voor velen van ons - vooral deze kerst.”

Feestelijke tradities delen

Om het thema van feestelijke familietradities te vieren, moedigt Disney fans aan om hun eigen feestelijke herinneringen te delen met #LoveFromDisney op Facebook, Instagram of Twitter. “Kerstmis is een tijd van geven en delen, en we zijn verheugd om deze feestelijke campagne te lanceren ter ondersteuning van onze langdurige liefdadigheidspartner Make-A-Wish”, legt Tasia Filippatos, SVP van Disney EMEA uit. “Ons doel was om een universeel verhaal te vertellen dat inspiratie haalt uit de thema’s familie, liefde en tradities tijdens de feestdagen. We hopen dat Disney-fans genieten van deze kortfilm.”

“Onze 40-jarige samenwerking met Disney heeft al geholpen bij het vervullen van zoveel wensen voor kinderen over de hele wereld en we zijn erg enthousiast om deel uit te maken van deze kerstcampagne”, zegt Luciano Manzo, President en CEO van Make-A-Wish® International. “De feestdagen zijn voor zoveel gezinnen een zinvolle tijd om speciale herinneringen te vieren, en het is geweldig om de kans te krijgen om nog meer levensveranderende wensen te vervullen met de steun van Disney. We hopen dat het publiek de korte animatiefilm omarmt en betrokken raakt.”