Disney wil van de ‘The Lion King’ de volgende ‘Star Wars’ maken

FILMFans van ‘The Lion King’, goed nieuws! Disney wil meer series en films maken rond het verhaal van ‘The Lion King’, en er een ware franchise van maken, net zoals ze deden met ‘Star Wars’. De eerste in de reeks zal de film ‘Mufasa: The Lion King’ zijn en verschijnt in 2024.

Een van de meest populaire en winstgevende live-action films geproduceerd door Disney is ‘The Lion King’. En aangezien Disney heel wat live-actionremakes wil uitbrengen, zoals onlangs nog ‘The Little Mermaid’, raken ze ver door hun voorraad klassiekers heen. Daarom willen ze graag een nieuwe wind in ‘The Lion King’ blazen.

Sean Bailey, de voorzitter is van Walt Disney Studios, zei onlangs aan ‘The New York Times’ dat ‘The Lion King’ zou kunnen uitgroeien tot een grote, epische saga, zoals de ‘Star Wars’-franchise. “Er is veel ruimte als we de verhalen kunnen vinden”, klonk het ook nog.

Volledig scherm 'The Lion King', Simba © Disney

In 2024 presenteert de Oscarwinnende regisseur Barry Jenkins de eerste spin-off, getiteld ‘Mufasa: The Lion King’. De film gaat dieper in op de oorsprong van Simba’s vader en zijn relatie met zijn broer Scar. Acteurs Kelvin Harrison Jr. en Aaron Pierre zullen respectievelijk Scar en Mufasa spelen. Net als Timon, Pumbaa en Rafiki zullen ook Billy Eichner, Seth Rogen en John Kani een comeback maken.

Hoewel de film van ‘The Lion King’ een groot succes was, is het makkelijker gezegd dan gedaan om een culturele sensatie te maken zoals ‘Star Wars’. Want na het succes van 1994 probeerde Disney een grotere franchise te lanceren met twee vervolgen, ‘The Lion King II: Simba’s Pride’ in 1998 en ‘The Lion King 1½’ in 2004, maar dat mislukte grotendeels. Er waren ook twee kortstondige televisieseries, ‘Timon en Pumbaa’ en ‘The Lion Guard’.

De succesvolle remake in 2019 gaf ‘The Lion King’ een tweede kans om een grote franchise te worden, maar of het een epische saga wordt zoals ‘Star Wars’ zal afwachten zijn.

LEES OOK.