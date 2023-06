Disney stelt grote blockbusters uit door Hollywoodstaking, vijfde ‘Avatar’ komt er zelfs pas in 2031

De scriptschrijvers van de Writers Guild of America hebben nog steeds geen akkoord over hogere lonen en de samenwerking met streamingplatformen bereikt. Al sinds 2 mei leggen ze het werk neer. Eerder bleek al dat heel wat talkshows en series daardoor in het gedrang komen, maar nu lijkt ook de filmindustrie de gevolgen te dragen. Zo wordt geopperd dat de filmliefhebber de nasleep van de staking tot in 2024 en zelfs lang erna zal voelen.

Disney liet weten de release van enkele grote blockbusters naar een latere datum te duwen. Zo hebben de scripts van de nieuwe ‘Avengers’-films heel wat achterstand opgebouwd, waardoor ‘Avengers: Kang Dynasty’ een jaar later zal uitkomen dan initieel verwacht. Pas in mei 2026 zullen fans de film in de bioscoop te zien krijgen. Ook de derde ‘Deadpool’-film die voor de zomer van 2024 zou verschijnen, kan nu pas in het najaar van 2024 in première.

Ook goudhaantje ‘Avatar’ ontsnapt niet aan de gevolgen van de staking. De opvolger van ‘Way of Water’ wordt met een jaar uitgesteld. De vijfde film in de reeks, voorzen voor 2028, zal in 2031 het leven zien. Zo zal er 22 jaar zitten tussen het begin en het einde van de franchise.

En ja, ook de nieuwste van Disney-sterkhouder ‘Star Wars’ wordt met enkele maanden uitstel op de fans losgelaten. Al is daar ook goed nieuws: Disney bevestigde dat er een nieuwe ‘Star Wars’-film wordt toegevoegd aan het ondertussen lange rijtje. Die wordt verwacht in 2026.

En ander goed Disney-nieuws: de release van de liveactionfilm van ‘Moana’ ligt ook vast: 27 juni 2025. Het is dan ook de enige film die eerder uitkomt dan eerst gecommuniceerd.

