Disney stelt Armie Hammer-film uit wegens kannibalismeschandaal

‘Death On The Nile’, gebaseerd op het boek van Agatha Christie, werd uitgesteld naar februari 2022. Dat in de hoop dat het kannibalismeschandaal rond de Amerikaanse acteur Armie Hammer tegen die tijd is overgewaaid. Hammer is in de prent onder andere te zien naast actrice Gal Gadot (35). De sequel van ‘Murder on the Orient Express’ werd aanvankelijk uitgesteld naar oktober 2020, later naar december 2020 en nu in één keer naar 2022.