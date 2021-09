Disney past deals met acteurs aan na klacht van Scarlett Johansson: “We willen de kaap overbruggen”

“Er is een soort van reset aan de gang in de filmwereld”, bekent Bob Chapek nu op een conferentie van Goldman Sachs. Disney gaf eerder al aan dat het niet simpel is om de overgang naar de streamingwereld te maken, gezien de gevolgen van releases op Disney+ nooit zijn opgenomen in de contracten van acteurs en actrices. Daar komt binnenkort verandering in, zo zegt de CEO. “Onze huidige contracten gaan uit van een bepaald aantal voorwaarden, waaraan vandaag de dag niet perse meer aan voldaan kan worden, omdat films worden vrijgegeven in een totaal andere setting. We zullen dat in ons achterhoofd houden wanneer we nieuwe deals opstellen met onze mensen. Op dit moment bevinden we ons nog in het midden, en proberen we samen met onze acteurs en actrices een correcte manier te vinden om die kaap te overbruggen.” Hij vernoemde Scarlett, ‘Black Widow’ of haar rechtszaak niet in zijn speech, maar het is duidelijk dat zij de aanzet is geweest voor de verandering.