Disney-ontwerper reageert op kritiek op Sneeuwwitje-attractie

FilmOntwerper Jim Shull, die al ruim dertig jaar attracties ontwerpt in de Disney-parken, heeft gereageerd op kritiek op de nieuwe Sneeuwwitje-attractie in Disneyland Anaheim in de VS. Enkele journalisten van ‘SFGate’ noemden de rit “problematisch” en “ouderwets”.

De nieuwe Disney-attractie lokte in Amerika een felle discussie uit. Op het einde van de rit, die in het teken van de animatiefilm ‘Sneeuwwitje’ staat, is de beroemde kus tussen de slapende sprookjesfiguur en de prins te zien. Dat vinden de recensenten van ‘SFGate’, een lokale krant uit San Francisco, problematisch. De prinses lag immers in coma toen ze gekust werd en kon dus geen toestemming geven. De recensenten noemen het einde dan ook ouderwets en vinden dat het een verkeerd beeld geeft aan kinderen.

“Zijn we het er niet allemaal over eens dat toestemming in bepaalde Disney-films problematisch is? Zijn we het er niet over eens dat we onze kinderen moeten leren dat kussen zonder toestemming van beide partijen niet oké is?”, gaan ze verder. “Het is moeilijk te begrijpen waarom Disney in het jaar 2021 kiest voor een scène met zulke ouderwetse ideeën over wat een man met een vrouw mag doen. Zeker gezien de moeite die Disney tegenwoordig doet om problematische scènes uit attracties zoals Jungle Cruise en Splash Mountain te weren. Waarom maken ze bij deze rit geen open eind dat in lijn is met de film, maar dit probleem vermijdt?”

Op Twitter neemt ontwerper Jim Shull het op voor zijn collega’s die aan de attractie hebben meegewerkt. “Door de jaren heen kunnen culturele verschillen zich voordoen, maar we moeten wel erkennen dat de attractie accuraat is gezien het verhaal waarop de film gebaseerd is. Natuurlijk mag je het verhaal niet leuk vinden, maar het ontwerpteam heeft het fantastisch gedaan!”, schrijft hij.

Racisme

De ‘Snow White’-attractie werd trouwens al eens aangepast omdat kinderen de boze heks te eng vonden. En het is niet de enige attractie in een Disney-park die recent werd aangepakt. Ook Jungle Cruise en Splash Mountain kregen veel kritiek vanwege racistische scènes en werden daarom aangepast.

Ook streamingzender Disney+ kreeg al commentaar vanwege verouderde culturele opvattingen in enkele films, zoals ‘Fantasia’, ‘Peter Pan’ en ‘Dumbo’. In een reactie daarop besloot het streamingplatform om een tien seconden lange waarschuwing te plaatsen bij de films in kwestie. “Dit programma laat mensen en culturen en/of de manier waarop zij behandeld worden op een negatieve manier zien”, is te lezen in het bericht. “Die vooroordelen waren toen fout en dat zijn ze nu nog. In plaats van die content te verwijderen, willen we de schadelijke werking ervan erkennen, daarvan leren en bespreken hoe we samen aan een inclusievere toekomst kunnen bouwen.” In het begin kwam de boodschap in een klein kadertje op beeld, maar sinds vorig jaar is de melding veel groter zichtbaar en kan ze niet geskipt worden. De films in kwestie maken nog steeds deel uit van het aanbod van Disney+, maar werden wel verwijderd uit de kindersectie van de streamingdienst.

