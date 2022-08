Disney+ lost trailer van ‘Pinocchio’: Tom Hanks als Geppetto

Het is Benjamin Evan Ainsworth die in de huid -aka houten lichaam- van ‘Pinocchio’ kruipt. Die is namelijk de creatie van Geppetto, vertolkt door Tom Hanks. Zijn personage wenst dat de pop een echte jongen wordt. En die wens wordt gehoord door een fee, die door Cynthia Erivo wordt gespeeld. Een dolgelukkige Geppetto voedt hem op als zijn eigen zoon. Maar om ‘Pinocchio’ een échte jongen te laten worden in plaats van een levende marionet, moet hij op volwassen leeftijd leren hoe hij onbaatzuchtig, dapper en oprecht kan zijn.

‘Pinocchio’ is een klassieker van formaat. In 1940 maakte de wereld voor het eerst kennis met de sympathieke houten jongen. In september, 72 jaar later, verschijnt de live-action remake van de oorspronkelijke tekenfilm. ‘Back to the Future’-regisseur Robert Zemeckis nam de regie voor de remake op zich.