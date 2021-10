Disney lanceert reboot van favoriete kerstfilm ‘Home Alone’

Film James Bond geeft bioscoop nu al flinke boost: "Voorstel­lin­gen voor dit weekend bijna uitver­kocht”

1 oktober ‘No Time To Die' loopt nog maar vanaf donderdag in de bioscoopzalen in ons land, maar toch spreekt Kinepolis nu al van een groot succes. Wie het komende weekend nog wil gaan kijken naar de laatste Bond-film met Daniel Craig, moet zich haasten, want de ticketverkoop loopt als een trein.