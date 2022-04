Disney lanceert nieuwe trailer van ‘Lightyear’: “Oneindig ver en verder”

Streamz Terug naar de jaren 70 met deze vijf streaming­top­pers

Voor een stevige brok nostalgie moet je deze week niet verder kijken dan onze Kijkgids, want aan de hand van vijf topseries reizen we terug naar de jaren 70, het decennium van minirokjes, wijde broekspijpen, plateauzolen en ABBA. Stap mee in de tijdmachine naar het verleden voor het eerste erotische vrouwenblad in ‘Minx’ (Streamz), een bruisende Amerikaanse prostitutie- en pornoscene in ‘The Deuce’ (Streamz), nazi-jagers in ‘Hunters’ (Prime Video) en veranderende Amerikaanse muzieklandschappen in ‘The Get Down’ (Netflix) en ‘Vinyl’ (Streamz).

21 april