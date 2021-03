Disney lanceert nieuwe (en veelbelovende) trailer van ‘Cruella’

Voor het allemaal begon, had Cruella (Emma Stone) een baantje waar ze allesbehalve gelukkig mee was. Vloeren schoonmaken was duidelijk niet wat ze de rest van haar leven wilde doen en in de trailer maakt de vurige redhead alvast heel duidelijk dat ze andere ambities heeft. “Ik wil kunst maken én ik wil de boel op stelten zetten”, klinkt het.

Cruella, die niet alleen slim maar ook creatief is, droomt namelijk van een job als designer en het lukt haar ook om de aandacht van barones von Hellman (Emma Thompson) te strikken. Alleen zullen de twee duidelijk geen vriendinnen worden, want haar relatie met de barones, die trouwens een bekende naam in de modewereld is, haalt de slechterik in haar naar boven. Verder krijgen we in de beelden nog te zien hoe Cruella bevriend geraakt met twee jonge dieven. Het drietal bouwt vervolgens een leven op in de straten van Londen.