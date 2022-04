Disney lanceert langverwachte trailer van ‘Thor: Love and Thunder’

‘Thor: Love and Thunder’ staat onder regie van Taika Waititi, die eerder al voorganger ‘Thor: Ragnarok’ regisseerde. In deze nieuwe film zien we hoe het verhaal van Marvelheld Thor (Chris Hemsworth) verdergaat, maar komen we ook enkele oude bekenden tegen, zoals de cast van ‘Guardians of the Galaxy’ en Jane Foster (Natalie Portman), die voor de gelegenheid in de huid van een vrouwelijke versie van Thor kruipt.