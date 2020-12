Disney kondigt 10 ‘Star Wars’-projecten aan: nieuwe film verschijnt in 2023

FilmWalt Disney heeft donderdag maar liefst 10 nieuwe Star Wars-projecten aangekondigd. Een van de blikvangers is de nieuwe film ‘Rogue Squadron’ die in 2023 in de zalen te zien moet zijn. Patty Jenkins, onder andere gelauwerd voor ‘Wonder Woman’, neemt de regie voor haar rekening. Het is de eerste keer dat een vrouw een Star Wars-film regisseert.

“Dit verhaal zal een nieuwe generatie starfighterpiloten introduceren, die hun strepen verdienen en hun leven riskeren in een grensverleggende, supersnelle rit”, vertelde Lucasfilm-president Kathleen Kennedy over de nieuwe film tijdens de beleggersdag van Disney.

Indrukwekkend CV

Jenkins plaatste op Twitter meteen een video waarin ze een ‘Star Wars’-starfighterhelm draagt en naar een X-wing (een ruimteschip) marcheert. Ze vertelt dat haar vader, die luchtmachtpiloot was, haar heeft geïnspireerd de film te maken. "Dus toen hij zijn leven verloor in dienst van dit land, wekte het een verlangen in mij op om al die tragedie en opwinding op een dag om te zetten in het maken van de beste gevechtspilootfilm aller tijden.”

De regisseur heeft een indrukwekkende staat van dienst. In 2017 was Patty de eerste vrouw die een film met superhelden regisseerde. ‘Wonder Woman’ werd wereldwijd geprezen en scoorde ook aan de box office. Ook schreef en regisseerde ze de film ‘Monster’, waarvoor Charlize Theron in 2004 de Oscar voor Beste Actrice won.

Forse groei

Eerder op de dag werd beleggers al verteld dat het concern fiks maar liefst tien nieuwe films en series rond het Star Wars-universum op Disney+ wil uitbrengen. Er komen ook tien nieuwe shows die gebaseerd zijn op de Marvel-reeks. De streamingdienst kon de afgelopen maanden ook forse groeicijfers voorleggen. Sinds oktober kwamen er 13 miljoen nieuwe abonnees bij, waarmee het totaal op bijna 87 miljoen gebruikers komt. Samen met klanten van online sportzender ESPN+ en dochteronderneming Hulu komt het totaal op 137 miljoen streamingklanten voor Disney.

De toekomstplannen van Disney worden nauwgezet in de gaten gehouden door de bioscoopsector. Door gedwongen sluitingen van filmzalen wegens de coronapandemie, dreigt de toch al ingezette verschuiving naar onlineplatforms te versnellen. Filmstudio Warner Bros. maakte vorige week bekend het komende jaar alle nieuwe films gelijktijdig in filmzalen en op onlineplatform HBO Max uit te brengen. Dat leidde tot geschrokken reacties bij Amerikaanse bioscoopketens, omdat zij vrezen veel inkomsten mis te lopen als films niet eerst exclusief in de bioscoop te zien zijn.

Disney liet op zijn beleggersdag weten dat de meeste van zijn belangrijkste films voorlopig eerst in de bioscoop zullen draaien voordat ze op Disney+ komen. Toch zullen bepaalde films, zoals het animatie-epos ‘Raya and the Last Dragon’, op dezelfde dag op Disney+ en in bioscopen te zien zijn.

