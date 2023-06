Disney-klassieker ‘Bambi’ krijgt live action-remake

Film KIJK. Jennifer Lawrence speelt werkloze Uber-chauf­feur in nieuwe film ‘No Hard Feelings’

Jennifer Lawrence (32) is terug van weggeweest. De ‘Hunger Games’-actrice is binnenkort te zien in de komedie ‘No Hard Feelings’. In de prent kruipt Lawrence in de huid van Maddie, een Uber-chauffeur die tijdelijk zonder werk zit.