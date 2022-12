Disney geeft titel én eerste trailer van vijfde en laatste ‘Indiana Jones’-film vrij

Film Francisco Schuster speelt avontuur­lij­ke hoofdrol in nieuwe Dis­ney-animatie­film 'Strange World’

‘#LikeMe’-ster Francisco Schuster mag zich van zijn meest avontuurlijke kant tonen. Niet in het echte leven, maar wel op het witte doek. De acteur verleent zijn stem aan het hoofdpersonage Ethan Clade in de nieuwe Disney-prent ‘Strange World’ vol avontuur en hilariteit. Ook zanger Gene Thomas en ‘Thuis’-acteur Yemi Oduwale zijn te horen in deze film.

16 november