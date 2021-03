Disney gaat voorlopig niet op zoek naar een vervanger voor Armie Hammer

FilmNa verschillende beschuldigingen van seksueel misbruik en kannibalisme raakte Armie Hammer (34) het ene filmproject na het andere kwijt. Bij Disney zijn ze echter niet van plan om de acteur te vervangen in de film ‘Death On The Nile’. Dat schrijft het Amerikaanse Variety.

Eigenlijk had de Disneyfilm ‘Death On The Nile’ al in december 2019 moeten uitkomen, maar nadat de coronacrisis roet in het eten gooide, moesten de makers ook nog eens rekening houden met het kannibalismeschandaal rondom hoofdrolspeler Armie Hammer.

Verschillende vrouwen beschuldigen Hammer ervan dat hij griezelige seksuele voorkeuren had. Zo zou hij één van zijn exen hebben gevraagd om chirurgisch een rib te laten verwijderen, zodat hij die kon opeten. Ook had hij zijn initialen in haar dijbeen gekrast, om daarna het bloed eraf te likken. Recent beschuldigde een vrouw hem ook van verkrachting.

Extra uitstel vermijden

Volgens Variety zou het de studio miljoenen kosten om de acteur nu nog vervangen. Daarnaast speelt ook tijdgebrek een rol in de beslissing. Het schema van Gal Gadot, zijn tegenspeler in de film, zit propvol. Het zou dus vrijwel onmogelijk zijn om alle scènes waar ze met Hammer in te zien is opnieuw op te nemen zonder de releasedatum nog maar eens uit te stellen.

Iets wat ze bij Disney maar al te graag willen vermijden en daarom zijn ze niet van plan om vervanging te zoeken voor Hammer. Het Amerikaanse Variety schrijft verder nog dat de acteur contractueel verplicht was om de film te promoten, maar door de verschillende beschuldigingen zouden deze serieus teruggeschroefd worden.

