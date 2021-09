Disney bevestigt: remake van 'The Little Mermaid’ komt in 2023 naar de bioscoop

Film INTERVIEW. Fanatieke huisvrou­wen lichten supermark­ten op in ‘Queenpins’

9 september Extreme couponing: zoveel kortingsbonnen bij elkaar weten te verzamelen waardoor je zo goed als niks aan de kassa hoeft te betalen. De Amerikanen hebben er zowaar een nationale sport van gemaakt. In de gloednieuwe film ‘Queenpins’ zien we twee fanatieke huisvrouwen (Kristen Bell en Kirby Howell-Baptiste) aan het werk, die er met behulp van nep-vouchers in slagen om supermarktketens voor ruim 40 miljoen dollar op te lichten. En het strafste van allemaal is dat het ook nog eens op een waargebeurd verhaal is gebaseerd…