Dirk Bracke sukkelt met gezondheid en stopt als auteur: "Adil en Bilall kwamen me al bezoeken"

Na 28 jaar en zo'n 40 boeken komt er een abrupt einde aan Brackes schrijverscarrière, die van start ging met het succesvolle 'Steen'. "Ik wil niet uitweiden over de problemen die ik heb, maar ik kan me niet meer concentreren", vertelt hij. "Ook lezen lukt nog moeilijk, ik ben snel vermoeid. Uiteraard is het zwaar dat ik m'n passie niet meer kan uitoefenen. Maar ik moet het aanvaarden."

Brackes boeken waren voor vele jongeren verplichte kost in de lessen Nederlands. Drie ervan zijn intussen verfilmd: 'Het Engelenhuis', dat door Hans Herbots werd uitgebracht als 'Bo', en 'Black’ en 'Back', waarvan Adil El Arbi en Bilall Fallah ‘Black' maakten. "Ik ben blij dat ik een steentje heb kunnen bijdragen aan hun succes", zegt Bracke. Binnenkort gaat het duo ook 'Straks doet het geen pijn meer' verfilmen, raakte deze week bekend. "Geweldig", vindt Bracke. "Adil mailde me als filmstudent in 2008 al om te vertellen dat hij een scenario had geschreven voor dat boek. Ook al zijn ze nu hot in Hollywood, toch zijn ze heel bescheiden gebleven. Toen ze onlangs hoorden dat ik met m'n gezondheid sukkelde, zijn ze me zelfs een bezoekje komen brengen."