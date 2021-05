Dimitri Vegas speelt mee in de Vlaamse actiecomedy ‘Hazard’

TV Zo angstaanja­gend zag je haar nog nooit: Nora Gharib toont look uit nieuwe ‘Nachtwacht’-film

5 mei Nora Gharib is binnenkort te zien in de nieuwe Studio 100-film van ‘Nachtwacht’. Daarin speelt ze een griezelige weerwolf. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ onthult ze voor het eerst hoe haar personage eruit zal zien.