Dimitri Vegas heeft rolletje in ‘Jurassic World’: “Jeff Goldblum die piano speelt in de bar, dan ben je toch starstruck”

De fans hebben er lang op moeten wachten, maar sinds vandaag kan je in de bioscoop gaan kijken naar ‘Jurassic World: Dominion’, het derde en laatste deel in de ‘Jurassic World’- rebootreeks en de zesde film in de ‘Jurassic’-franchise. En die kleurt ook een tikkeltje Belgisch, dankzij Dimitri Vegas. “Ik speel één van de bad guys in deze film”, aldus de dj.“Het is een kleine rol, maar het was een fantastische en leerrijke ervaring. Ook al waren de regels door covid heel streng tijdens de opnames in september 2020. Ik heb tien keer lang langer in quarantaine gezeten dan dat ik op de set stond (lachje). Eerst zat ik een week verplicht alleen in mijn hotelkamer en dan nog eens een week waarbij ik me enkel in het hotel zelf mocht verplaatsen. Pas bij de screening van de film in Londen, twee weken geleden, heb ik iedereen zonder mondmasker gezien.”