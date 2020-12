Deze negen dingen wist je nog niet over 'Home Alone’

Film Redt Tim Burton de carrière van Johnny Depp? Rol in reboot ‘The Addams Family’ mogelijk

3 december Na zijn nederlaag in de rechtszaak tegen tabloid The Sun en zijn ontslag bij filmfranchise ‘Fantastic Beasts’, ziet het er niet goed uit voor de carrière van Johnny Depp. Velen vrezen dat hij nooit meer aan de bak zal komen in Hollywood, al is er nu een lichtpuntje in de duisternis: regisseur Tim Burton zou Depp een rol in zijn reboot van ‘The Addams Family’ willen geven.