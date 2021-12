Deze montagefout al gespot in ‘Don’t Look Up’?

Meer dan 20 jaar later na de eerste film is er een nieuwe Matrix, en dat was ook voor de acteurs zelf een verrassing: “Ik dacht: echt? Hoe dan?”

Zo’n 23 jaar geleden kwam de eerste Matrix-film met Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss uit. Meer dan 20 jaar later schitteren ze opnieuw in de Matrix, deze keer ‘The Matrix Resurrections’. De film is geen vervolg op de vorige films, maar ook geen volledig nieuw verhaal. Er zijn in de nieuwste film dan ook een aantal verwijzingen naar de vorige films. Daarnaast konden Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss natuurlijk niet ontbreken. Zij spelen nog steeds ‘Neo’ en ‘Trinity’. Bekijk het interview met de acteurs hierboven .

30 december