Deze celebs lieten de rol van hun leven aan zich voorbij gaan

FilmSommige acteurs blijf je eeuwig aan een filmpersonage koppelen. Denk maar aan Tom Hanks als Forrest Gump in de gelijknamige film, of Anthony Hopkins als Hannibal Lecter in ‘The Silence of the Lambs’. Allemaal personages die de sterren op het lijf geschreven lijken. Toch hadden sommige blockbusters er heel anders kunnen uitzien, want blijkbaar maakte telkens iemand anders kans op de hoofdrol.

‘Forrest Gump’

“My momma always said, life is like a box of chocolates”, zegt Tom Hanks in zijn iconische rol als Forrest Gump. De acteur won dan ook ettelijke prijzen voor zijn rol in de film. Toch had het er helemaal anders kunnen uitzien, want John Travolta, die we kennen uit ‘Grease’, was de eerste acteur die de rol kreeg aangeboden. John wees de rol af maar heeft daar nadien, naar eigen zeggen, enorm veel spijt van gehad. De film won uiteindelijk 6 Oscars.

‘The Girl With The Dragon Tattoo’

Deze visuele spektakelfilm is de eerste verfilming van de ‘Millennium’-trilogie van auteur Stieg Larsson. De rol van hoofdpersonage Lisbeth Salander ging uiteindelijk naar Noomi Rapace. David Fincher, die de film regisseerde, had de rol echter eerst weggegeven aan Scarlett Johansson, maar het mocht niet zijn. David vond Scarlett namelijk té aantrekkelijk om de rol van de sociaal incapabele Lisbeth te spelen. Het kostenplaatje voor de film bedroeg 90 miljoen dollar. De film zelf bracht uiteindelijk 232 miljoen dollar op.

‘The Lord of the Rings’

De verfilmde trilogie van J.R.R Tolkien staat bij velen in het geheugen gegrift. In eerste instantie zou niemand minder dan Sean Connery, die vorig jaar overleed, de rol als tovenaar hebben gespeeld. Zou, want Sean vond het script veel te vaag en wees de rol dus af. Uiteindelijk werd acteur Ian McKellen gekozen. Sean Connery is trouwens niet de enige die een rol in ‘The Lord of the Rings’ afwees. Russel Crowe, bekend van ‘Gladiator’, had bijna het personage Aragorn gespeeld. Regisseur Peter Jackson koos nadien voor Viggo Mortensen. Leuk weetje: had Sean de rol aangenomen, dan zou hij de best betaalde acteur van Hollywood zijn geweest. De eerste film kwam op 19 december 2001 uit in België.

‘Silence of the Lambs’

Een echte must see voor fans van horror. Anthony Hopkins speelt hier de psychopatische Hannibal Lecter. Zo’n rare, griezelige rol blijkt niet voor iedereen te zijn, want Jeremy Irons vond het personage te wreed en liet de rol dus naar iemand anders gaan. Voor de portrettering van Hannibal kreeg Anthony een Oscar. Ook in de sequel ‘Hannibal’ en de prequel ‘Red Dragon’ nam de acteur de rol van Hannibal op zich. Jodie Foster, die in ‘Silence of the Lambs’ Clarice Starling speelt, werd wel vervangen door Julianne Moore.

‘Fight Club’

“The first rule of Fight Club is: You do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is: You do not talk about Fight Club”. Toch gaan we het even over de film, waarin Brad Pitt een van de hoofdrollen speelt, hebben. De rol van Marla Singer werd namelijk aan Reese Witherspoon aangeboden. Reese vond het verhaal echter te somber en wees de rol af. Uiteindelijk nam Helena Bonham Carter de rol voor haar rekening. De film bracht 100 miljoen op.

‘The Devil Wears Prada’

Als we het hebben over rollen die op iemands lijf geschreven zijn, mogen we Meryl Streep in haar rol als Miranda Priestly zeker niet vergeten. Toch kreeg nog iemand het personage, hoofdredacteur van modetijdschrift ‘Runway’, aangeboden: Kim Basinger. Kim kennen we onder andere als Bond Girl Domino Patchi. Meryl Streep won met de rol van Miranda een Golden Globe in de categorie ‘Beste actrice in musical of komedie’. De film won in totaal 8 prijzen.

‘The Shining’

De makers van de film dachten dat Robin Williams de perfecte acteur zou zijn voor de rol als Jack Torrance, de schrijver die met zijn gezin op het prestigieuze ‘Overlook Hotel’ moet passen wanneer het hotel tijdelijk gesloten is vanwege extreme weersomstandigheden. Die plannen veranderden nadat de makers Robin hadden zien spelen in de film ‘Mork & Mindy’. Uiteindelijk ging de rol naar Jack Nicholson. De woorden “Here’s Johnny!” hadden dus heel anders kunnen klinken. De film won een Saturn Award voor beste bijrolspeler (Samantha Crothers).

