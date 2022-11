Deze beelden tonen de gelijkenissen tussen Brigita Callens en het personage ‘Vanessa Goossens’ in ‘Zillion’

“Mijn cliënt Brigitta Callens heeft van de makers van ‘Zillion’ de vraag gekregen om mee te werken aan de film. Daarbij heeft ze duidelijk gemaakt dat in geen enkel geval te willen doen. Uit verschillende bronnen heeft zij dan vernomen dat Dennis Black Magic gezegd zou hebben dat het ‘haar eigen fout’ is dat ze dan negatief wordt voorgesteld in de film. Juist omdat ze niet wil meewerken. Daarmee maakt hij ook duidelijk dat er eigenlijk wel een link is tussen het personage en mijn cliënt”, zegt Mussche.

Callens werd in december 2000 samen met ‘Zillion’-goeroe Frank Verstraeten (vandaag 53) slachtoffer van een homejacking. Verstraeten wordt ervan verdacht de homejacking in scène te hebben gezet, maar is later vrijgesproken van die beschuldiging. “Mijn cliënt heeft vernomen dat zij in de film wordt voorgesteld als iemand die een verdachte rol speelde in de beruchte homejacking-zaak. Dat is compleet absurd en regelrechte reputatieschade, want zij was geen verdachte. Zij was een schadelijder, een burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding toegewezen”, klinkt het.