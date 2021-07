‘Dexter’-reboot krijgt eerste trailer: “De moordenaar is terug”

FILMBegin november komt de langverwachte reboot van ‘Dexter’ en de nieuwste trailer van de reeks is alvast veelbelovend. ‘Dexter: New Blood’ speelt zich af in New York. Seriemoordenaar Dexter Morgan keert terug als Jim Lindsay en probeert een nieuw leven op te bouwen zonder de ‘Dark Passenger’.

Van 2006 tot 2013 schitterde Michael C. Hall als Dexter Morgan, een seriemoordenaar met een nauwkeurig afgesteld moreel kompas. Getraumatiseerd door de brutale moord op zijn moeder groeide Dexter in Miami op onder de hoede van politieagent Harry Morgan, die hem leerde zijn leven te leiden volgens een strikte code. Acht seizoenen lang worstelt de psychopaat - voor wie empathie een zeldzaam goed is - om zich geruisloos te mengen in de samenleving als een alledaagse (familie)man. ‘s Nachts zet hij zijn masker als forensisch expert echter af om zijn bloeddorst te stillen met het uit de weg ruimen van criminelen die door de mazen van het net zijn geglipt.

De kijkers van de serie ‘Dexter’ konden het einde van de serie in 2013 niet waarderen. Ook hoofdrolspeler Michael C. Hall kijkt ontevreden terug op de finale van de show en hoopt dat de nieuwe miniserie die misstap kan rechttrekken. Naast Michael C. Hall spelen ook Julia Jones, Alano Miller en Clancy Brown mee in de nieuwe reeks.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © Photo News

De nieuwe reeks speelt zich tien jaar na de originele show af. Aan het einde van het achtste seizoen verhuisde Dexter van Miami naar een hut in Oregon. Volgens de beschrijving van de serie zal het negende seizoen zich afspelen in Iron Lake in New York.

De trailer begint met Dexter die zijn therapeut ziet. Die vraagt ​​hoe hij zich nu voelt, waarop Dexter antwoordt: “Nou, het is een wervelwind geweest”. Daarnaast legt hij ook zijn geweren en messen opzij en vertelt hij aan zijn therapeut dat hij soms een dwang heeft die te sterk is om te negeren. Het laatste shot van de trailer toont bloedspatten in de sneeuw, die Dexter met een schop probeert te begraven.

‘Dexter: New Blood’ gaat op zondag 7 november in première.

LEES OOK: