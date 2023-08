Derde ‘Wonder Woman’-film dan toch geschrapt

De fans van de DC-superheldenfilms gaan we jammer genoeg moeten teleurstellen, want er komt zeker geen nieuwe ‘Wonder Woman’-film meer. James Gunn en Peter Safran hebben sinds kort de touwtjes in handen bij DC en zien de toekomst helemaal anders dan voorheen: weg met de ‘oude’ garde met o.a. Ben Affleck en Henry Cavill en nu - helaas - ook Gal Gadot.

Toch was er nog even hoop voor Gal ‘Wonder Woman’ Gadot, maar daar komen ze nu op terug. Hoewel Gadot vorige week zélf nog positief was over haar rol als de superheldin - die ze al sinds 2017 speelt - worden die geruchten nu dus de kop ingeduwd.

“Ze vertelden me, en ik citeer: We gaan ‘Wonder Woman 3’ maken, samen met jou. Je hebt niks te vrezen,” klonk het vorige week nog in een interview met ‘Variety’. Toch beweren insiders bij Warner Bros. nu dat die plannen voor een derde film terug in de la liggen en Gadot voorlopig niet zal terugkeren.

Gal Gadot kruipt al sinds 2017 in de huid van Wonder Woman.

De eerste ‘Wonder Woman’-film dateert van 2017, met een vervolg in 2020. Onlangs was ze ook nog even kort te zien in de veelbesproken en nu al beruchte superheldenfilm ‘The Flash’.

Wat wél sowieso nog op de planning staat is de aankomende serie ‘Paradise Lost’. Die nieuwe superheldenserie speelt zich af op het fictieve eiland Themyscira en volgt de avonturen van de Amazonen, waar ook Wonder Woman deel van uitmaakt. Of we Gadot in de serie mogen verwachten, is nog niet duidelijk.

