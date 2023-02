Derde ‘Frozen’-film in de maak, en ook nieuwe ‘Toy Story’ staat op de planning

FilmGoed nieuws voor fans van Disneys ijskoningin: er is een derde ‘Frozen’-film in de maak. Dat bevestigde CEO Bob Iger tijdens een gesprek met investeerders. Ook ‘Toy Story’ en ‘Zootopia’ krijgen een vervolg.

Woensdag hield Bob Iger, de CEO van Disney, een praatje voor z'n investeerders. Daarin vertelde hij dat er jammer genoeg 7.000 ontslagen zouden vallen, maar er was ook goed nieuws: verschillende animatiefilms krijgen binnenkort een vervolg.“Ik ben zo blij om aan te kondigen dat er vervolgfilms in de maak zijn voor enkele van onze populairste franchises: ‘Toy Story’, ‘Frozen’ en ‘Zootopia’", meldde Iger. “We zullen binnenkort meer nieuws bekendmaken over deze producties. Maar dit is een geweldig voorbeeld van hoe we onze ongeëvenaarde merken en franchises zullen inzetten.”

KIJK. In 2019 ging de tweede ‘Frozen’-film in première en dat zorgde voor gekke taferelen

Groot succes

Het vervolg op ‘Toy Story’ wordt al de vijfde film in de reeks. Vorig jaar verscheen nog een spin-off ‘Lightyear’, maar het lijkt er dus op dat het verhaal van Woody en Buzz Lightyear nog lang niet uitverteld is. Over ‘Zootopia’ werd nog maar één animatiefilm gemaakt, maar vorig jaar verscheen op streamingdienst Disney+ nog een reeks kortfilms onder de naam ‘Zootopia+’.

KIJK. Vorig jaar verscheen ‘Lightyear', de spin-off van ‘Toy Story’

Naar de derde ‘Frozen’-film wordt misschien wel het meest uitgekeken. De eerste, uit 2013, was dan ook een waanzinnig succes. De prent haalde meer dan 1,2 miljard dollar op in de bioscoop. De twee ‘Frozen’-film uit 2019 deed het zo mogelijk nog beter met 1,4 miljard dollar. De cast van de animatiefilm heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze nog een vervolg wel zagen zitten. Afgelopen juni was Kristen Bell nog te gast in ‘The Tonight Show’. “Ik wil graag officieel ‘Frozen 3' aankondigen, weliswaar zonder enige autoriteit op dat vlak", grapte ze toen. “Maar misschien is er iets in de maak, en misschien staat er iets te gebeuren. Ik weet alleszins dat Idina Menzel al gezegd heeft dat ze een vervolg zou doen, dus waar wachten we nog op, aangezien we allemaal willen meedoen?”

