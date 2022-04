Derde ‘Fantastic Beasts’-film zorgt voor teleurstellend openingsweekend in de Verenigde Staten

‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’: bracht wereldwijd voorlopig al zo’n 193 miljoen dollar (178 miljoen euro) op. Vermoedelijk zal de derde film uit de saga in totaal 400 miljoen dollar (370 miljoen euro) opbrengen. Dat de film iets minder goed scoort dan zijn voorgangers heeft deels te maken met het feit dat de Chinese markt nog niet op volle toeren draait. In China waren de eerste twee films uit de ‘Fantastic Beasts’-saga erg populair. ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ bracht destijds zo’n 85 miljoen dollar (78 miljoen euro) op. Het tweede deel, ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’, was dan weer goed voor 57,3 miljoen dollar (52 miljoen euro). Alleen de Verenigde Staten en Japan deden het toen beter.