Derde deel van ‘The Kissing Booth’ verschijnt half augustus al op Netflix

Film ‘Nomadland’ grote winnaar, twee beeldjes voor Belgische ‘Sound of Metal’: alles wat je moet weten over Oscars 2021

27 april Zondagnacht werden in Hollywood de Oscars voor de 93ste keer uitgereikt. Zoals verwacht was ‘Nomadland’ de grote winnaar van de avond. Helaas grepen onze Belgische acteurs, Koen De Bouw en Johan Heldenbergh, naast de prijzen. ‘Sound of Metal’, een Belgische co-productie, won wél twee beeldjes. Maar de opvallendste award van de avond was toch wel die van ‘Beste Acteur’. De Oscar ging compleet onverwacht naar Anthony Hopkins, terwijl iedereen dacht dat het beeldje postuum naar Chadwick Boseman zou gaan. Daardoor liep de show op een sisser af.