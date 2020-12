Deense film over dronken leraren grote winnaar bij Europese Oscars

Druk gaat over vier leraren die besluiten om permanent dronken te worden om zo beter te functioneren in hun werk en privéleven. Het experiment, gebaseerd op een theorie van een Noorse filosoof, loopt echter uit de hand, met desastreuze gevolgen voor enkele betrokkenen.

Voor Vinterberg heeft de film. Hij was van plan om zijn dochter Ida Maria een van de kinderen te laten spelen. Zij kwam echter kort voor de opnamen op 19-jarige leeftijd in België om het leven bij een auto-ongeluk . De film is aan haar opgedragen.

Digitaal

De uitreiking van de Europese Oscars was dit jaar als gevolg van de coronacrisis een digitale uitreiking. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de ceremonie vanuit IJsland gepresenteerd zou worden, maar nu werden de genomineerden via een zoommeeting op de hoogte gesteld van de resultaten. Acteur Mads Mikkelsen nam zo zijn prijs virtueel in ontvangst. Voor hem valt 2020 nog goed mee, want hij mag ook Johnny Depp vervangen in de ‘Fantastic Beasts’-franchise.