De ultieme Bondgirls (deel V): hoe de legendarische Diana Rigg George Lazenby én de filmwereld het leven zuur maakte

FilmEindelijk kunnen we in de bioscoop weer genieten van James Bond. De release van ‘No Time To Die’ werd door de pandemie uitgesteld, maar 007 is niet stuk te krijgen en wordt opnieuw omringd door vrouwelijk schoon. In deze reeks zetten we de opvallendste actrices in de kijker die gestalte gaven aan de legendarische Bondgirls. Met vandaag deel V: Diana Rigg, een actrice die haar hele leven lang - tot haar dood - geen blad voor de mond nam en ook flink uithaalde naar Bond-tegenspeler George Lazenby. Vooral hun liefdesscène was een twistpunt. “Hij heeft zelf voor z’n ondergang als filmster gezorgd.”